Boete van 101 miljoen voor Morgan Stanley om ontduiken belasting

AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft Morgan Stanley een boete van 101 miljoen euro opgelegd, omdat de Amerikaanse bank dividendbelasting heeft ontdoken in Nederland. Morgan Stanley vroeg via een speciale constructie dividendbelasting terug van de fiscus, terwijl het financiële concern daar volgens de openbaar aanklagers geen recht op had.

Morgan Stanley betaalt de boete na een strafbeschikking, waarbij het OM een straf oplegt zonder dat daar een rechter aan te pas komt. Daarmee ontloopt de bank een rechtszaak. Eerder dit jaar kondigde het OM nog aan Morgan Stanley te dagvaarden. Volgens de aanklagers ontweek de bank 124 miljoen euro aan dividendbelasting.