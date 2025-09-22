ECONOMIE
Brussels Airport schrapt dinsdag opnieuw vluchten om cyberaanval

Economie
door anp
maandag, 22 september 2025 om 17:24
anp220925166 1
BRUSSEL (ANP/BELGA) - Brussels Airport schrapt dinsdag opnieuw vluchten door de incheckproblemen op het vliegveld. De luchthaven verwacht dat ongeveer een op de tien vluchten wordt geannuleerd.
Maandag zijn veertig van de 277 vertrekkende vluchten geannuleerd. "Dankzij het gebruik van alternatieve mogelijkheden om in te checken en de inspanningen van alle luchthavenpartners kon de voorbije dagen het overgrote deel van de vertrekkende vluchten toch doorgaan zoals gepland", aldus Brussels Airport.
De luchthaven raadt passagiers aan de status van hun vlucht voor vertrek te controleren en op tijd op het vliegveld te zijn. Voor vluchten binnen het Schengengebied geldt twee uur van tevoren en buiten de Schengenzone drie uur.
De afgelopen dagen werden op de luchthaven al tientallen vluchten geschrapt vanwege de cyberaanval bij IT-dienstverlener Collins Aerospace vrijdag. Daardoor moeten passagiers nu handmatig worden ingecheckt, net als op London Heathrow en Berlin Brandenburg.
