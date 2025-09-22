Onderzoekers van Harvard bevestigen: dit dieet houdt je brein jong

Een groene versie van het mediterrane dieet kan ervoor zorgen dat je hersenen langzamer verouderen. Dat ontdekten onderzoekers bij Harvard nadat ze 300 mensen 18 maanden lang volgden.

Het mediterrane dieet ken je vast: veel groenten , fruit en vis in plaats van rood vlees, suiker en vet. Het is al jaren bekend dat dit een hit is voor een gezond hart en een langer leven. Maar de onderzoekers gaven er een twist aan door groene thee en mankai (een soort eendenkroos, een waterplant boordevol voedingsstoffen) toe te voegen.

De onderzoekers verdeelden deelnemers aan de studie in drie groepen: een groep volgde een normaal gezond eetpatroon, een groep kreeg het klassieke mediterrane dieet, en een kreeg deze groene versie. Alleen in die laatste groep zagen de onderzoekers echt een verandering in het bloed.

Wat gebeurt er in je lichaam?

De sleutel achter het dieet zit in bepaalde eiwitten in je bloed die verband houden met hoe snel je hersenen verouderen. Bij de groene dieetgroep daalden deze eiwitten flink. De wetenschappers denken dat ontstekingsremmende stoffen in groene thee en mankai de hersenen beschermen tegen schade.

Waarom dit goed nieuws is voor je geheugen

Als je hersenen 'ouder' zijn dan je echte leeftijd, kun je last krijgen van vergeetachtigheid of zelfs de ziekte van Alzheimer. Dit groene dieet zou dus een simpele manier kunnen zijn om je brein scherp te houden. Het is geen tovermiddel en de studie kent zeker beperkingen, maar het kan wellicht geen kwaad om dit dieet zelf te proberen.