VS leggen meer sancties op na veroordeling ex-president Bolsonaro

Samenleving
door anp
maandag, 22 september 2025 om 17:20
WASHINGTON (ANP/RTR) - De ruzie tussen de Amerikaanse regering en Brazilië over de veroordeling van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro wordt steeds groter. De Verenigde Staten hebben nu ook sancties opgelegd aan de vrouw van de Braziliaanse opperrechter die het proces tegen Bolsonaro leidde.
De regering-Trump straft Viviane Barci de Moraes, de vrouw van rechter Alexandre de Moraes, vermeldt de website van het ministerie van Financiën in Washington. Ook een financiële instelling die wordt gecontroleerd door Barci de Moraes en andere familieleden is op de zwarte lijst gekomen. Volgens de Amerikaanse regering zou de instantie kunnen dienen om sancties te omzeilen.
Bolsonaro werd onlangs veroordeeld tot 27 jaar cel voor een couppoging na de verloren verkiezingen van 2022. Washington legde de opperrechter al in juli sancties op. De Amerikaanse president ziet Bolsonaro, die ook de Trump van de Tropen wordt genoemd, als bondgenoot en noemt diens vervolging een politieke heksenjacht.
