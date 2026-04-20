ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Buitenlandse luchtvaartmaatschappijen weer welkom in Qatar

Economie
door anp
maandag, 20 april 2026 om 14:31
anp200426119 1
DOHA (ANP/AFP) - Buitenlandse luchtvaartmaatschappijen zijn weer welkom op de luchthaven van het Qatarese Doha. Dat is voor het eerst sinds de start van de Iranoorlog eind februari. De Qatarese luchtvaartautoriteit laat weten dat de activiteiten van buitenlandse maatschappijen "geleidelijk worden hervat".
Iran voerde als vergelding voor de Amerikaanse en Israëlische agressie lange tijd aanvallen uit op Golfstaten zoals Qatar. Daardoor werd het vliegverkeer ernstig ontregeld. Sinds 7 maart stond Qatar wel weer beperkt vluchten toe, maar alleen van de eigen maatschappij Qatar Airways. Doha is een belangrijk knooppunt voor vliegverkeer.
Iran en de Verenigde Staten kwamen op 8 april een staakt-het-vuren overeen voor twee weken. Dinsdag zijn er mogelijk opnieuw onderhandelingen tussen de twee landen in Pakistan.
loading

POPULAIR NIEUWS

download

WSJ: Trump is bang

collage

Mogelijke doorbraak moord studente Tanja Groen

us-president-donald-trump-left-ayatollah-mojtaba-khamenei-right

Oorlog rond Iran loopt verder uit de hand

anp200426053 1

Massaclaim gestart tegen Odido, je kunt je nog aansluiten

thumbs_b_c_b047b3ced804ea688e5b98371aa3239f

“Alleen eten in ruil voor seks: vrouwen in Gaza getuigen over chantage onder Hamas-regime”

131789778_m

Zo verbeter je je geheugen: vijf simpele trucs die écht werken

Loading