Buitenlandse luchtvaartmaatschappijen weer welkom in Qatar

DOHA (ANP/AFP) - Buitenlandse luchtvaartmaatschappijen zijn weer welkom op de luchthaven van het Qatarese Doha. Dat is voor het eerst sinds de start van de Iranoorlog eind februari. De Qatarese luchtvaartautoriteit laat weten dat de activiteiten van buitenlandse maatschappijen "geleidelijk worden hervat".

Iran voerde als vergelding voor de Amerikaanse en Israëlische agressie lange tijd aanvallen uit op Golfstaten zoals Qatar. Daardoor werd het vliegverkeer ernstig ontregeld. Sinds 7 maart stond Qatar wel weer beperkt vluchten toe, maar alleen van de eigen maatschappij Qatar Airways. Doha is een belangrijk knooppunt voor vliegverkeer.

Iran en de Verenigde Staten kwamen op 8 april een staakt-het-vuren overeen voor twee weken. Dinsdag zijn er mogelijk opnieuw onderhandelingen tussen de twee landen in Pakistan.