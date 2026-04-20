Herbert over energiepakket: niemand denkt dat het nu klaar is

DEN HAAG (ANP) - Hoewel er een pakket aan energiemaatregelen ligt, denkt niemand dat het nu klaar is. Dat zei minister Heleen Herbert (Economische Zaken en Klimaat, CDA) na de aankondiging van dat pakket. Zij geeft aan dat er elke week contact is met heel veel sectoren over hoe zij geraakt worden en welke mogelijkheden er zijn. Die gesprekken worden voortgezet.

Het kabinet trekt 627 miljoen euro uit om de gestegen energieprijzen te verzachten en er wordt voor 340 miljoen euro aan belastingkortingen doorgevoerd.

Herbert stelt dat Nederland in de basis een weerbare economie heeft. "We kunnen ons aanpassen aan de omstandigheden, dat is ook waar we vooral op door blijven zetten", aldus de minister.

Maatregelen

Een van de maatregelen is dat werknemers een hogere vergoeding per gereden kilometer krijgen: het belastingvrije deel wordt 25 cent in plaats van de huidige 23 cent. "Het verhogen van de onbelaste kilometervergoeding is juist iets wat eerder opgebracht is door bijvoorbeeld MKB Nederland", antwoordt de minister op de vraag of het klopt dat het bedrijfsleven geen voorstander is van de maatregel. Volgens haar verlicht het kabinet op deze manier de fiscale kant voor het bedrijfsleven. "We delen de rekening van iets wat ons allemaal samen overkomt."

Niet alle bedrijven hanteren nu de maximale belastingvrije reiskostenvergoeding. De minister moedigt hen aan om gebruik te maken van het onbelaste deel waar nu een verhoging op wordt doorgevoerd. Ze hoopt dat er zo binnen elke sector ruimte is om een klein beetje te verhogen, zodat het verschil voelbaar wordt voor mensen die reizen.

Een van de manieren om de belastingverminderingen te betalen is het afschaffen van de startersaftrek per 2027. Herbert legt uit dat hiervoor is gekozen omdat is gebleken dat de regeling niet per se nodig is om ondernemerschap aan te moedigen. Dat geldt volgens haar ook voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, die wordt dan ook versoberd. "Het geld dat we daarmee vrijspelen, gebruiken we voor een klein deel voor de maatregelen die we nu moeten nemen", aldus Herbert. Maar volgens de minister is het belangrijker om de regelingen zo om te bouwen dat ze wel bijdragen aan een sterkere economie.