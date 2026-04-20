Wat is een bipolaire stoornis en hoeveel mensen hebben er last van?

Een bipolaire stoornis, vroeger ook wel manisch-depressief genoemd, is een ernstige psychiatrische aandoening waarbij stemming, energie en activiteit sterk kunnen schommelen.

Mensen met een bipolaire stoornis ervaren perioden van depressie, afgewisseld met manische of hypomane episodes. Tijdens een depressie overheersen somberheid, vermoeidheid en verlies van interesse; in een manische fase juist euforie, overmatige energie en impulsief gedrag.

Volgens internationale schattingen heeft ongeveer 1 tot 2 procent van de bevolking een bipolaire stoornis. In Nederland gaat het om tienduizenden mensen. De eerste symptomen openbaren zich vaak in de late adolescentie of vroege volwassenheid, al kan de diagnose soms jaren op zich laten wachten door verwarring met andere psychische aandoeningen, zoals depressie of angststoornissen.

Ingrijpende gevolgen

De gevolgen van een bipolaire stoornis kunnen ingrijpend zijn. Tijdens manische episodes nemen mensen soms grote financiële of sociale risico’s, zoals overmatig geld uitgeven of impulsieve beslissingen nemen. In depressieve periodes kan het dagelijks functioneren ernstig worden beperkt, met risico op isolement, werkverlies en in ernstige gevallen suïcidale gedachten. Ook naasten worden vaak geraakt, doordat relaties onder druk komen te staan.

De precieze oorzaak is niet eenduidig, maar deskundigen wijzen op een combinatie van genetische aanleg en omgevingsfactoren, zoals stressvolle levensgebeurtenissen. Neurobiologische processen spelen eveneens een rol: veranderingen in hersenchemie en -structuur lijken bij te dragen aan de stemmingswisselingen.

Behandeling is lastig

Behandeling is doorgaans mogelijk, maar vraagt om een langdurige en zorgvuldige aanpak. Medicatie vormt vaak de basis, met stemmingsstabilisatoren zoals lithium en soms antipsychotica of antidepressiva. Daarnaast is psychotherapie essentieel. Cognitieve gedragstherapie en psycho-educatie helpen patiënten om signalen van een nieuwe episode vroegtijdig te herkennen en beter met de aandoening om te gaan.

Leefstijl speelt eveneens een belangrijke rol. Regelmatige slaap, structuur in het dagelijks leven en het vermijden van alcohol en drugs kunnen helpen om schommelingen te beperken. Ook steun van familie en vrienden is van grote waarde.

Hoewel een bipolaire stoornis niet te genezen is, kunnen veel mensen met de juiste behandeling een stabiel en betekenisvol leven leiden. Vroege herkenning en openheid over psychische gezondheid blijven daarbij cruciaal.