Bunq gaat door met zaak NRC ondanks verwijderen gebruikersnamen

AMSTERDAM (ANP) - Bunq gaat door met het kort geding tegen NRC, ondanks dat de krant gebruikersnamen van medewerkers uit een recent artikel over de onlinebank heeft verwijderd. Topman Ali Niknam zegt via socialemediaplatform LinkedIn dat de zaak aanstaande dinsdag alsnog voor de rechter komt.

"Alhoewel NRC na bijna een week een stap in de goede richting heeft gezet door de namen eindelijk te anonimiseren, hebben ze nog altijd niet aan ons hele verzoek voldaan", schrijft hij. Bunq wil ook dat NRC de interne berichten en de volgens de bank feitelijke onjuistheden uit het artikel haalt.

Adjunct-hoofdredacteur Melle Garschagen van NRC zegt dat de reacties van Bunq geen aanleiding geven te twijfelen aan het artikel. "Hij vindt dat wij dingen fout hebben gedaan, wij vinden dit goede journalistiek en een maatschappelijk relevant onderwerp. Bij de rechter zullen wij onze journalistiek verdedigen."

De zaak gaat over een artikel van NRC waarin vier anonieme oud-werknemers van Bunq vertellen dat ze in rekeningen hebben gekeken die ze voor hun werk niet nodig hadden. In het artikel staan ook interne berichten van enkele medewerkers. Bunq was niet blij dat daarbij namen stonden. Maandag heeft de krant de gebruikersnamen geanonimiseerd.