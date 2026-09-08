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Burgemeester Eindhoven: we halen alles uit de kast voor ASML

Economie
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 16:07
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EINDHOVEN (ANP) - De gemeente Eindhoven wil "alles uit de kast halen" voor chipmachinemaker ASML. Dat zei Jeroen Dijsselbloem, burgemeester van Eindhoven, bij de openingsceremonie van de bouw van de nieuwe campus van ASML. "Dit is een enorme kans voor Nederland en Europa. Andere landen innoveren hard, dus dat moeten wij ook doen", aldus Dijsselbloem. "Het is dus cruciaal dat wij investeren in tech."
Daarbij is het volgens de burgemeester ook fijn dat ASML zich aan deze regio wil verbinden. "Het is hun voorkeur om in deze regio uit te breiden en deze plaats was daar geschikt voor. Het is mooi dat we dat kunnen realiseren."
De uitbreiding in het gebied zorgt voor zo'n 20.000 extra arbeidsplaatsen. De burgemeester ziet er geen probleem in dat die mensen naar Eindhoven en omgeving komen. "We gaan 40.000 extra woningen bouwen en sommige mensen gaan ook buiten de stad wonen." TenneT heeft het hoogspanningsstation bij Best uitgebreid, waardoor de elektriciteitsvoorziening voor de campus is geregeld.
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