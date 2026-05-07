Burgerketen Shake Shack keldert op Wall Street na cijfers

NEW YORK (ANP) - Shake Shack ging donderdag hard onderuit op de aandelenbeurzen in New York. De hamburgerketen heeft in het eerste kwartaal een omzet behaald die tegenviel bij de verwachtingen van kenners. De Amerikaanse fastfoodketen heeft onder meer last van stijgende kosten voor rundvlees en slecht weer.

De omzet in het eerste kwartaal kwam uit op bijna 367 miljoen dollar, minder dan wat analisten hadden verwacht. Shake Shack heeft zijn prijzen niet verhoogd, ondanks hogere kosten. Topman Rob Lynch rekent dit kwartaal wel op meer klanten door het WK voetbal. Het aandeel werd ruim 28 procent lager gezet.

Verder was de stemming op Wall Street overwegend negatief. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent lager op 49.596,97 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,4 procent tot 7337,11 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,1 procent tot 25.806,20 punten.

Een dag eerder behaalden de graadmeters nog stevige winsten en nieuwe recordstanden, door de hoop dat de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran snel voorbij is. Donderdag ontstonden er echter weer twijfels over een mogelijke deal tussen de twee landen. Als zo'n deal er komt, zou de belangrijke Straat van Hormuz weer heropend kunnen worden voor olietankers.

De olieprijzen schommelden donderdag, nadat eerder juist een sterke daling zichtbaar was. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 95,34 dollar per vat. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 100,50 dollar per vat.

Elektrische autofabrikant Tesla kreeg er 3,3 procent bij. De Amerikaanse verkeersautoriteit NHTSA meldde donderdag dat de Tesla Model Y uit 2026 het eerste voertuigmodel is dat slaagt voor de nieuwe tests van het bureau voor geavanceerde rijhulpsystemen.

McDonald's zag de koerswinst van eerder op de dag verdampen en eindigde de handelsdag 0,1 procent lager, na het bekendmaken van de kwartaalcijfers. De fastfoodketen boekte de voorgaande maanden meer omzet en winst dan verwacht. Topman Chris Kempczinski sprak van een sterk kwartaal ondanks de "uitdagende omstandigheden". Zowel op de Amerikaanse thuismarkt als internationaal zag McDonald's de verkopen stijgen, waarbij consumenten per bezoek meer uitgaven.