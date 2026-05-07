Iraanse staatsmedia melden explosies bij Straat van Hormuz

door anp
donderdag, 07 mei 2026 om 22:22
BANDAR ABBAS (ANP/AFP) - Volgens Iraanse staatsmedia hebben er explosies plaatsgevonden op een eiland in de Straat van Hormuz en boven de kuststad Bandar Abbas. Staatspersbureau Tasnim meldt op basis van bronnen dat de luchtverdediging drones uit de lucht heeft geschoten.
Andere Iraanse media houden het nog op een "schotenwisseling tussen het Iraanse leger en de vijand". Het is niet duidelijk welke vijand de schoten zou hebben gelost of de drones zou hebben gestuurd. Het Israëlische leger zegt tegen persbureau AFP "niet op de hoogte" te zijn van een aanval op Iran.
Er geldt op dit moment een staakt-het-vuren tussen Iran, Israël en de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump toonde zich woensdag optimistisch dat er snel een definitieve vredesdeal zou kunnen komen.
