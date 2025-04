Bussenfabrikant Ebusco opnieuw dicht bij faillissement

DEURNE (ANP) - Bussenfabrikant Ebusco verkeert opnieuw in acute geldproblemen. Een toeleverancier heeft als gevolg van niet betaalde rekeningen een faillissementsaanvraag ingediend voor het bedrijf uit Deurne, waarvan de rechtszaak komende dinsdag is. Daardoor is Ebusco "afhankelijk van een aanzienlijke kapitaalinjectie op korte termijn", staat in een woensdag uitgegeven persbericht.

Ebusco kon afgelopen jaar door de financiële problemen veel minder produceren en in de tweede helft van 2024 zelfs even helemaal niets. Klanten annuleerden orders, waardoor er nog minder geld binnenkwam bij de fabrikant van elektrische bussen.

De omzet over het afgelopen jaar kwam uit op slechts 11 miljoen euro, tegen 102 miljoen euro een jaar eerder. Het nettoverlies liep op van 120 miljoen euro tot 201 miljoen euro.