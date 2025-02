Canada kondigt vergeldingstarieven op Amerikaanse producten aan

OTTAWA (ANP/AFP/RTR) - De Canadese premier Justin Trudeau heeft aangekondigd dat Canada vanaf dinsdag 4 februari vergeldende importtarieven van 25 procent zal invoeren voor bepaalde Amerikaanse producten. Die producten hebben een totale waarde van ruim 106 miljard Amerikaanse dollar (circa 102 miljard euro), zei hij.

Ongeveer een vijfde van de vergeldingstarieven gaat vanaf dinsdag al in, zei Trudeau, de rest volgt over drie weken.

De maatregelen volgen op de aankondiging van de Amerikaanse regering dat zij vanaf dinsdag importheffingen van 25 procent op Canadese goederen zal invoeren en van 10 procent op Canadese energie. Trudeau zei eerder in een reactie: "We hadden dit niet gewild, maar Canada is voorbereid."

Eigen producten kopen

Trudeau waarschuwde in zijn toespraak dat de door Canada aangekondigde invoertarieven de Verenigde Staten zullen schaden. Hij moedigde Canadezen verder aan om vanaf nu vooral Canadese producten te kopen en in eigen land op vakantie te gaan in plaats van naar de VS.

De premier zei dat er nog wordt gekeken naar een aantal andere maatregelen, bijvoorbeeld met betrekking tot de uitvoer van kritieke mineralen naar de VS, de aanschaf van energie uit dat land en de invulling van andere economische samenwerkingsverbanden.

Mexico

Ook de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum liet zaterdag weten dat zij opdracht heeft gegeven om tegenmaatregelen te treffen tegen de VS. Zij zei dat die zowel heffingen op Amerikaanse producten zullen inhouden als andere maatregelen. Voor producten uit Mexico voeren de VS dinsdag ook importheffingen van 25 procent in.