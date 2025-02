Premier Ontario: geen andere keuze voor Canada dan terug te slaan

TORONTO (ANP/RTR) - Canada heeft nu geen andere keuze dan hard terug te slaan. Dat heeft Doug Ford, de premier van de Canadese provincie Ontario, gezegd na de aankondiging dat de Verenigde Staten forse importheffingen instellen voor Canadese en Mexicaanse producten.

"Als premier van Ontario steun ik de federale regering volledig in een krachtige reactie die de Amerikaanse tarieven dollar voor dollar evenaart", aldus Ford. "Canada heeft zoveel wat Amerika nodig heeft: hoogwaardige nikkel en andere cruciale mineralen, energie en elektriciteit, uranium, potas, aluminium", benadrukte hij ook.

Volgens Ford zal Canada de gevolgen van de Amerikaanse heffingen snel merken. Hij waarschuwde al dat "de impact van deze tarieven bijna onmiddellijk voelbaar zal zijn", waarbij hij potentieel banenverlies en een algehele verzwakking van de economie voorspelde.

Aankondiging Trudeau

De premier van de provincie Nova Scotia, Tim Houston, reageerde ook al. Hij zei dat hij opdracht heeft gegeven om alle uit de VS geïmporteerde alcohol uit de schappen van de winkels in zijn provincie te verwijderen. Danielle Smith, de premier van de olierijke provincie Alberta, riep op haar beurt op om nieuwe olie- en gaspijpen naar de Canadese kust aan te leggen, om de route door de VS te vermijden.

Vrijdag zei de Canadese premier Justin Trudeau ook al dat Canada direct en krachtig zal terugslaan als de Verenigde Staten invoerheffingen opleggen aan het land. "Het is niet wat we willen, maar als hij doorzet, zullen wij ook in actie komen", verklaarde Trudeau.

Mexico

Ook van Mexico wordt verwacht dat het land reageert met importheffingen op Amerikaanse producten. Het Mexicaanse ministerie van Economische Zaken stelde na de aankondiging van het Witte Huis tegen persbureau Reuters geen direct commentaar te hebben. Maar een hoge Mexicaanse functionaris vertelde Reuters dat Mexico later met vergeldingstarieven zou reageren.