Canada schaft tegenheffingen op bepaalde Amerikaanse goederen af

OTTAWA (ANP/AFP/RTR) - Canada schrapt per 1 september alle importheffingen op Amerikaanse goederen die vallen onder het huidige Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag. Dat heeft de Canadese premier Mark Carney vrijdag aangekondigd, nadat verschillende media hierover al hadden bericht.

Het gaat om heffingen die zijn ingevoerd als vergelding op Amerikaanse tarieven. Dit betekent dat een breed scala aan in de Verenigde Staten geproduceerde producten niet langer wordt belast met een heffing van 25 procent bij invoer in Canada, mits ze worden verscheept volgens de bepalingen van handelsovereenkomst USMCA tussen de VS, Mexico en Canada.

De aankondiging volgt een dag na een telefoongesprek tussen Carney en de Amerikaanse president Donald Trump. De landen gaan de gesprekken over een breder handelsakkoord "intensiveren".

Het Witte Huis verwelkomt de stap van Canada en zegt dat die al "lang op zich liet wachten".