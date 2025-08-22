Politie: camerabeelden bepalend geweest voor onderzoek

DUIVENDRECHT (ANP) - De camerabeelden in het onderzoek naar de dood van de 17-jarige Lisa zijn volgens politiechef Peter Holla uiteindelijk "bepalend geweest voor het verdere verloop van het onderzoek". De politie heeft de afgelopen dagen volgens hem "een hele grote hoeveelheid camerabeelden onderzocht". "Dat is monnikenwerk geweest vanwege de wisselende kwaliteit van het materiaal."

Holla zei op de persconferentie over de zaak ook dat op het lichaam van de jonge vrouw meerdere steek- en snijwonden zijn geconstateerd, onder meer in de hals. "Ze bleek door ernstig geweld om het leven te zijn gebracht", zei hij.

Agenten troffen het lichaam van Lisa in de nacht van 19 op 20 augustus aan langs de berm van het water aan de Holterbergweg in Duivendrecht. "Kort daarvoor had zij zelf de politie gebeld dat ze door iemand was aangevallen", aldus Holla. "Op basis van de informatie die zij doorgaf, kon een plaatsbepaling worden gedaan, en vrij snel daarna vond de politie haar lichaam."