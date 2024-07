Canadees bedrijf neemt offshoreactiviteiten NAM over

ASSEN (ANP) - Het Canadese energiebedrijf Tenaz Energy neemt de offshoreactiviteiten van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) over. "Met deze overeenkomst krijgen de exploratie- en gasproductieactiviteiten van NAM op de Noordzee na ruim zestig jaar een nieuwe eigenaar", meldt de NAM.

De verkoop omvat de gasvelden, platforms en pijpleidingen op zee, inclusief de gasbehandelingsinstallatie in Den Helder met uitzondering van de gaswinning bij en op Ameland. Vorig jaar produceerden deze offshoregasvelden gezamenlijk 1,1 miljard kubieke meter gas, voldoende om een jaar lang bijna 1 miljoen Nederlandse huishoudens van gas te voorzien.

De bedrijven verwachten dat de overname binnen een jaar is afgerond.

De NAM blijft na de verkoop met de productie uit de kleine gasvelden op land, onder de Waddenzee en Ameland, "een relevante energiespeler" in Nederland. In 2023 produceerden deze gasvelden ruim 2 miljard kubieke meter gas. Tenaz zit al in Nederlandse offshoregasactiviteiten. Het bedrijf heeft belangen in enkele gasvelden in het Nederlandse deel van de Noordzee.