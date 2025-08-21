5 manieren waarop we ons zelf iedere dag een beetje dommer maken

Je bent met een bepaalde intelligentie geboren, maar hoe je die gebruikt, daar kun je zelf veel aan doen. En niet zelden gaan we daarmee compleet de mist in.

Dit zijn vijf veelgemaakte fouten waardoor je veel minder slim bent dan je zou kunnen zijn.

1. Denken dat je je hersenen niet kunt trainen

Zie je je intelligentie als iets vaststaands? Dan blokkeer je je eigen groei. Onderzoek laat zien dat leerlingen die geloven dat je slimmer kunt worden door oefening, beter presteren dan leeftijdsgenoten die vasthouden aan een vast IQ. Je brein is net een spier: train het en het wordt sterker.

2. Te weinig slaap

Slaap is geen luxe, maar essentieel onderhoud. Het is het moment waarop je hersenen repareren, ordenen en herinneringen opslaan. Al één nacht doorhalen maakt je trager en minder scherp. Chronisch slaaptekort ondermijnt je concentratie, geheugen en stemming.

3. Alcohol

Een glaasje wijn kan ontspannend zijn, maar je hersenen betalen de prijs. Onderzoek wijst uit dat zelfs matig drinken samenhangt met meer hersenbeschadiging en een groter risico op dementie. Minder drinken betekent op lange termijn meer helderheid.

4. Gebrek aan structuur

Voor je creativiteit heb je vrijheid nodig, maar je brein floreert bij kaders en deadlines. Zonder plan of routine loop je vast in uitstelgedrag. Een duidelijke planning zorgt voor focus en momentum.

5. Slecht gezelschap

Omring je jezelf met negativiteit, eindeloos scrollen of oppervlakkige prikkels? Dan past je brein zich daaraan aan. Net zoals emoties besmettelijk zijn, kan ook negativiteit je mentaal onderuithalen.

Alles begint bij zelfbewustzijn

Al deze valkuilen hebben één ding gemeen: ze slaan toe als we op de automatische piloot leven. Bewust worden van hoe we slapen, drinken, plannen en met wie we ons omringen, is de eerste stap naar slimmer leven.