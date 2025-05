Canadese moderator voor Facebook schrapt dik 2000 banen in Spanje

BARCELONA (ANP/AFP) - Telus, een Canadees bedrijf dat verantwoordelijk is voor de moderatie van een deel van de content op Facebook en Instagram, schrapt meer dan 2000 banen in Barcelona nadat het contract met moederbedrijf Meta Platforms is beëindigd. Dat vernam het Franse persbureau AFP maandag van vakbonden.

Maandag presenteerde de directie van Telus "formeel een sociaal plan" dat "2059 mensen" treft op de vestiging in Barcelona. De contractbeëindiging was begin april al aangekondigd door de bonden, maar toen was nog niet duidelijk hoeveel banen hierdoor precies zouden verdwijnen.

Meta Platforms kondigde in januari aan in de Verenigde Staten te stoppen met het factchecken van berichten op Facebook en Instagram. Ook paste het concern zijn beleid en praktijken voor contentmoderatie aan, waardoor het minder berichten hoeft te verwijderen die mogelijk in strijd zijn met zijn normen. Wat het ontslag in Barcelona precies betekent voor de moderatie is onduidelijk.