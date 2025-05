Koningspaar schuift aan bij vrijheidsmaaltijd in Den Haag

DEN HAAG (ANP) - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben maandag meegegeten met een vrijheidsmaaltijd in de wijk Morgenstond in Den Haag. Tijdens de jaarlijkse vrijheidsmaaltijd wordt samen gegeten, getekend en muziek gemaakt, terwijl verhalen over vrijheid worden uitgewisseld.

Het koningspaar was in Theater en Filmhuis Dakota uitgenodigd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het paar at mee en sprak met bewoners en vrijheidsambassadeurs. Ook bekeken ze de kunstwerkjes die kinderen over het thema hadden gemaakt.

Het doel van de vrijheidsmaaltijd is mensen van verschillende achtergronden en leeftijden bij elkaar te brengen en te verbinden. Tijdens de maaltijd wordt de vrijheidssoep geserveerd. Die wordt jaarlijks door een bekende kok gemaakt. Dit jaar is dat Jet van Nieuwkerk.