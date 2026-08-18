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Canadese premier Carney en Trump spreken over naderende heffingen

Economie
door anp
dinsdag, 18 augustus 2026 om 18:37
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OTTAWA (ANP/RTR/AFP) - De Canadese premier Mark Carney heeft met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken in aanloop naar nieuwe Amerikaanse importheffingen van 50 procent die woensdag dreigen in te gaan. Canada probeert op het laatste moment om een akkoord te sluiten om nieuwe heffingen te voorkomen.
De heffing raakt zo'n 20 miljard dollar aan producten, waaronder wijn, hockeysticks en cement. Andere sectoren, zoals visserij en kritieke materialen, zijn vrijgesteld van deze nieuwe toeslag. Jaarlijks exporteert Canada ruim 380 miljard dollar aan goederen naar de Verenigde Staten.
Maandag spraken Canadese functionarissen ook bijna twee uur met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer en de minister van Economische Zaken Howard Lutnick. Volgens Greer volgen deze nieuwe heffingen op de reactie van Canada op eerdere Amerikaanse maatregelen. Washington was ook niet blij met de boycot van alcohol uit de VS door de meeste Canadese provincies.
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