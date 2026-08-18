AEX-index sluit lager door flinke verliezen chipbedrijven

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is dinsdag lager gesloten, vooral door zware verliezen van de chipbedrijven. ASMI, Besi en ASML verloren tot 6,7 procent. Daarnaast kijken beleggers naar de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Het staakt-het-vuren tussen de Verenigde Staten en Iran is afgelopen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd niet in gesprek te zijn met Iran en daar ook geen plannen voor te hebben.

Brentolie is voor het eerst sinds eind juli weer boven de 90 dollar per vat uitgekomen. Een heropening van de Straat van Hormuz lijkt nog niet dichtbij. Oman en Iran onderhandelen wel over het beheer van de waterweg die belangrijk is voor het vervoer van olie en gas. Maar Trump heeft gedreigd om Oman te bombarderen als het land de Amerikaanse plannen in het conflict rond de Straat van Hormuz zou dwarsbomen. Shell won 1,6 procent.

De AEX eindigde 0,7 procent lager op 1107,32 punten. Maandag sloot de index 0,3 procent lager. De MidKap verloor 0,9 procent tot 1118,33 punten.