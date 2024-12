Cao-lonen dit jaar het sterkst gestegen in meer dan 40 jaar

De gemiddelde cao-lonen zijn in 2024 het sterkst gestegen in meer dan veertig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers. De lonen liggen dit jaar gemiddeld 6,6 procent hoger dan vorig jaar. De laatste keer dat de lonen zo hard omhooggingen was in 1982.

Sinds de tweede helft van 2023 zijn de cao-lonen per kwartaal meer dan 6,2 procent gestegen, aldus het CBS. De grootste toename was in het derde kwartaal van 2024, met 6,9 procent. In het laatste kwartaal van dit jaar lagen de lonen 6,5 procent hoger dan in de laatste drie maanden van vorig jaar.

Ambtenaren gingen er procentueel iets minder hard op vooruit dan werknemers bij bedrijven. De cao-lonen bij overheidsorganisaties gingen in 2024 met 6,2 procent omhoog. Daarbij meldt het CBS wel dat ambtenaren in 2023 de grootste loonstijging zagen, met 7,2 procent.

12,4 procent in bepaalde sectoren

Bij bedrijven stegen de cao-lonen dit jaar met 6,7 procent. Werknemers van vastgoedbedrijven, zoals woningcorporaties, kregen er met 12,4 procent relatief het meeste geld bij. Ook mensen die werken bij een kapper, uitvaartonderneming of vakbond zagen hun loon harder stijgen dan werknemers in de meeste andere bedrijfstakken. In het vervoer en opslag was de stijging met 4,7 procent het kleinst. In deze branche zagen werknemers in 2023 volgens het statistiekbureau nog de grootste toename van alle bedrijfstakken.

Gecorrigeerd voor inflatie gingen de cao-lonen een stuk minder hard omhoog. Deze zogeheten reële cao-loonstijging was dit jaar 3,5 procent en in het laatste kwartaal van dit jaar ongeveer 2,6 procent.

Nederlandsche Bank kritisch

Vakbonden hebben dit jaar ingezet op flinke cao-loonstijgingen om de hoge inflatie van afgelopen jaren te compenseren en de koopkracht van werknemers te verbeteren. Ook in het nieuwe jaar mikken de bonden op forse verhogingen. FNV kondigde in september aan het nieuwe cao-seizoen in te zetten op 7 procent loonsverhoging.

Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), heeft zich eerder kritisch uitgelaten over de forse looneis van FNV. Volgens hem zou een loonstijging van 7 procent de inflatie in 2026 met een extra procentpunt laten toenemen. "Dat betekent simpelweg dat de prijzen van uw en mijn boodschappen nog langer zullen blijven stijgen", zei hij in september.