Cao-overleg supers levert niks op, gesprekken na zomer hervat

DEN HAAG (ANP) - De tweede onderhandelingsronde over een nieuwe cao voor supermarktmedewerkers heeft geen akkoord opgeleverd. Dat zegt onderhandelaar Jacqueline Twerda van vakbond CNV na berichtgeving van Distrifood. Er zijn nog geen concrete plannen voor stakingen, laat ze ook weten.

Het vervolgoverleg vindt niet eerder plaats dan 1 september, meldt Twerda. De vakbond wil een loonsverhoging van 6,5 procent. Ook benadrukt ze dat er veel klachten zijn over de toegenomen werkdruk en daarom eist ze concrete voorstellen voor het terugbrengen van werkweken en verlichting van het werk.

De supermarkt-cao geldt voor zo'n 300.000 mensen, weet Twerda. Dat is inclusief jongeren met een bijbaan. Ze zou graag zien dat het voor de groep volwassenen die onder het jeugdloon valt ook beter geregeld is in de nieuwe cao. "Het is bespottelijk dat 18-jarigen de helft verdienen van het volwasseneloon. Ik heb daar geen woorden voor."