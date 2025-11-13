ECONOMIE
Carlyle wil mogelijk buitenlandse tak Lukoil kopen, zegt Reuters

Economie
door anp
donderdag, 13 november 2025 om 21:55
LONDEN (ANP) - De Amerikaanse investeerder Carlyle wil mogelijk de buitenlandse bezittingen van het Russische oliebedrijf Lukoil overnemen. Persbureau Reuters meldt dat op basis van ingewijden. Daarmee lijkt er na de Amerikaanse kritiek op een deal met Gunvor weer een nieuwe gegadigde te zijn om de activiteiten voort te zetten.
Lukoil wil af van de onderdelen sinds de invoering van zware sancties door de Amerikaanse president Donald Trump vorige maand in verband met de oorlog in Oekraïne. Daardoor kunnen ook partijen die zaken doen met Lukoil en zijn dochterondernemingen gestraft worden.
Carlyle en Lukoil gaven aan Reuters geen commentaar. Onlangs leek Lukoil al overeenstemming te hebben over een verkoop van de bezittingen aan Gunvor, maar na kritiek van Washington zag die Zwitserse oliehandelaar alsnog af van de deal.
Lukoil heeft raffinaderijen in Europa en belangen in olievelden in diverse landen. Ook zijn er verspreid over de wereld honderden Lukoil-tankstations, onder meer in Nederland.
