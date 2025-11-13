Raad Rotterdam reserveert toch geld voor het Nationaal Vuurwerk

ROTTERDAM (ANP) - Het Nationaal Vuurwerk in Rotterdam gaat bij de komende jaarwisseling waarschijnlijk toch door. Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad stemde donderdagavond onverwacht voor een op het laatste moment opgestelde motie om eenmalig alsnog geld vrij te maken voor het evenement.

In het breed gedragen voorstel komen de benodigde tonnen vrij uit een gemeentelijk potje waarin nog reserves zitten. Samen met een eerder ingezameld bedrag door de organisator van het evenement lijken er voldoende middelen beschikbaar te zijn.