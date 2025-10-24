Carney: Canada staat klaar voor hervatten handelsoverleg met VS

OTTAWA (ANP/RTR/AFP) - Canada staat klaar om de handelsgesprekken met de Verenigde Staten weer op te pakken als Washington dat ook is. Dit heeft de Canadese premier Mark Carney vrijdag gezegd.

Donderdag zette de Amerikaanse president Donald Trump de onderhandelingen met Canada stop vanwege een Canadese reclame. Daarin sprak de Amerikaanse oud-president Ronald Reagan negatief over importheffingen. Carney ging voor zijn vertrek naar twee topbijeenkomsten in Azië niet rechtstreeks in op Trumps besluit, maar zei dat de gesprekken "vooruitgang hadden geboekt". Canada staat volgens hem "klaar om daarop voort te bouwen zodra de Amerikanen er klaar voor zijn".

Hij voegde daaraan toe dat zijn land geen controle heeft over het handelsbeleid van de VS, maar wel over nieuwe partnerschappen en kansen, zoals met de "economische reuzen van Azië".