ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Carney: Canada staat klaar voor hervatten handelsoverleg met VS

Economie
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 18:11
anp241025161 1
OTTAWA (ANP/RTR/AFP) - Canada staat klaar om de handelsgesprekken met de Verenigde Staten weer op te pakken als Washington dat ook is. Dit heeft de Canadese premier Mark Carney vrijdag gezegd.
Donderdag zette de Amerikaanse president Donald Trump de onderhandelingen met Canada stop vanwege een Canadese reclame. Daarin sprak de Amerikaanse oud-president Ronald Reagan negatief over importheffingen. Carney ging voor zijn vertrek naar twee topbijeenkomsten in Azië niet rechtstreeks in op Trumps besluit, maar zei dat de gesprekken "vooruitgang hadden geboekt". Canada staat volgens hem "klaar om daarop voort te bouwen zodra de Amerikanen er klaar voor zijn".
Hij voegde daaraan toe dat zijn land geen controle heeft over het handelsbeleid van de VS, maar wel over nieuwe partnerschappen en kansen, zoals met de "economische reuzen van Azië".
loading

POPULAIR NIEUWS

2B061311-8E76-4861-9C81-C8155CDDCC32-958x593

Welke steden hebben het meest te lijden onder massatoerisme? De nummer 1 zal je verbazen (of niet)

shutterstock 754726225

7 zinnen die volgens de psychologie alleen mensen met een laag IQ in hun dagelijkse gesprekken gebruiken

ANP-536331057

Neem een kijkje in de woning van CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal, zie foto's

ANP-540082073

De grote nabeschouwing van Dijkhoff en Segers: hoe Wilders het SBS-debat verloor

anp 478731763

Waarom zoveel mensen in complottheorieën geloven

anp231025217 1

Poetin dringt aan op bijeenkomst met Trump

Loading