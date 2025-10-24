ECONOMIE
Politie onderzoekt brieven met belastende tekst aan 'New Familie'

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 18:33
HAREN (ANP) - Op zeker vijftien adressen in Zuidlaren en Haren zijn de afgelopen weken brieven bezorgd waarin "belastende teksten" staan. Ook zit er een foto bij van een nog onbekende persoon, meldt de politie.
De brieven zijn gericht aan 'De New Familie'. Sommige zijn voorzien van een Amerikaanse postzegel. Wat de belastende teksten precies inhouden, meldt de politie niet.
De recherche onderzoekt de brieven en wil achterhalen wie de afzender is en wie de persoon op de foto is. "Deze informatie kan ons meer duidelijkheid geven over de achtergrond van de brieven en waarom deze worden verstuurd", aldus de politie.
De politie kreeg de afgelopen weken meerdere meldingen van inwoners van Zuidlaren en Haren die zo'n brief hebben ontvangen en acht het goed mogelijk dat meer mensen er een hebben binnengekregen. Wie er een heeft gehad, wordt gevraagd contact op te nemen. "Is de brief nog dicht, leg de brief dan weg en meld het. Ongeopende brieven kunnen bijdragen aan het sporenonderzoek."
