Levenslang voor vrouw die Franse 12-jarige martelde

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 18:05

PARIJS (ANP/AFP) - De 27-jarige vrouw die in 2022 in Parijs de 12-jarige Lola Daviet verkrachtte, martelde en vermoordde, is tot levenslang veroordeeld. De uitspraak volgde de eis van het Openbaar Ministerie, dat had gewezen op de "extreme aard" van de daden en het lijden dat deze het meisje en haar familie hebben bezorgd.
Dahbia Benkired komt niet in aanmerking voor strafvermindering of verlof, en krijgt daarmee de maximale straf in Frankrijk.
Benkired werd in oktober 2022 opgepakt, nadat het meisje enkele dagen eerder niet van school was teruggekomen. Haar lichaam werd 's avonds vastgebonden gevonden in een reiskoffer in een kelder. Het kind was meermaals gestoken en had ducttape over haar mond. Politieonderzoek wees uit dat ze was gestikt.
De 27-jarige Algerijnse, die destijds illegaal in Frankrijk verbleef, bood haar excuses aan voor haar daden. Volgens het psychiatrisch onderzoek en getuigenissen van haar zus lijdt Benkired aan ongeneeslijke waanbeelden.
