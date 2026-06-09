CBb schrapt boetes Philip Morris om overtreden ban tabaksreclame

DEN HAAG (ANP) - Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft twee boetes voor tabaksfabrikant Philip Morris van samen 160.000 euro geschrapt. In 2020 en 2021 had de toenmalige minister van Volksgezondheid in totaal acht boetes opgelegd aan de fabrikant van onder meer Marlboro- en L&M-sigaretten voor het overtreden van het reclameverbod voor tabaksproducten. Maar de hoogste rechter op het gebied van het economisch bestuursrecht oordeelt dat het aanbod om zijn product IQOS een maand te proberen voor een lager bedrag geen tabaksreclame is.

De IQOS is een elektronisch apparaat dat speciale tabakssticks opwarmt in plaats van verbrandt. Dat is volgens Philip Morris minder slecht voor de gezondheid dan roken. Het gebruik van verhitte tabak is volgens het RIVM schadelijk voor de gezondheid.

Het CBb beargumenteert dat de IQOS tijdens de actie nog niet werd gezien als tabaksproduct en dat het aanbod daarom geen reclame voor tabak is.