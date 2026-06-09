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Letland en Oekraïne komen dronedeal overeen op top in Tallinn

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 juni 2026 om 16:57
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TALLINN (ANP/RTR) - Oekraïne en Letland hebben een dronedeal getekend tijdens een top in Tallinn. Op X deelt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky beelden van het tekenmoment in de Letse hoofdstad.
"Onze landen hebben vandaag een belangrijke stap voorwaarts gezet", aldus Zelensky. Hoewel hij niet toelicht wat de deal precies behelst, zei de Letse premier Andris Kulbergs dat deze Letland in staat stelt zijn technologische kennis uit te bouwen en handvatten biedt voor gezamenlijke productie.
Zelensky zei eerder dat tal van landen inmiddels interesse hebben in dronecontracten met Oekraïne. Zo werd in de marge van de Four Freedoms Awards in Middelburg, waarvan Zelensky en het Oekraïense volk dit jaar een van de laureaten zijn, in april ook door Nederland een dronedeal gesloten. Defensie kondigde toen aan 248 miljoen euro vrij te maken voor gezamenlijke droneproductie.
Noorwegen, ook aanwezig in Tallinn, kondigde dinsdag aan omgerekend 109 miljoen euro te investeren in maritieme drones voor Oekraïne.
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