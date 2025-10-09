CBS: bestedingen consumenten ruim 1 procent hoger

DEN HAAG (ANP) - Consumenten gaven in augustus meer uit aan goederen en diensten dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De totale consumptie van huishoudens lag in die maand 1,1 procent hoger dan een jaar eerder.

Aan diensten gaven consumenten in augustus 1,4 procent meer uit. Vooral aan vervoer, communicatie en horeca werd meer gespendeerd. De bestedingen aan diensten maken ruim de helft uit van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen door huishoudens.

Consumenten gaven 1,9 procent meer uit aan duurzame goederen. Er werd vooral meer besteed aan schoenen, kleding en elektrische apparaten. Aan voedings- en genotmiddelen werd 0,3 procent meer uitgegeven. Daarnaast verbruikten huishoudens in augustus 1 procent minder energie, motorbrandstoffen en producten voor persoonlijke verzorging.