ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

CBS: bestedingen consumenten ruim 1 procent hoger

Economie
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 6:51
anp091025055 1
DEN HAAG (ANP) - Consumenten gaven in augustus meer uit aan goederen en diensten dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De totale consumptie van huishoudens lag in die maand 1,1 procent hoger dan een jaar eerder.
Aan diensten gaven consumenten in augustus 1,4 procent meer uit. Vooral aan vervoer, communicatie en horeca werd meer gespendeerd. De bestedingen aan diensten maken ruim de helft uit van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen door huishoudens.
Consumenten gaven 1,9 procent meer uit aan duurzame goederen. Er werd vooral meer besteed aan schoenen, kleding en elektrische apparaten. Aan voedings- en genotmiddelen werd 0,3 procent meer uitgegeven. Daarnaast verbruikten huishoudens in augustus 1 procent minder energie, motorbrandstoffen en producten voor persoonlijke verzorging.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 524434660

10 dingen die mannen graag horen en 10 dingen waar ze bang voor zijn

ANP-538607193

Een studie van een half miljoen medische dossiers linkt virussen keer op keer aan dementie

shutterstock_671483350

Als je deze dingen herkent ben je vermoedelijk sociaal minder intelligent dan je denkt

ANP-537832858

Oud-bondskanselier Angela Merkel onder vuur: ‘schaamteloze geschiedvervalsing’

ANP-530263368

Waarom hebben mannen tepels, en gaven ze ooit borstvoeding?

ANP-510378496

Rampspoed VVD stapelt zich op: senator verlaat zinkend schip, behoudt Eerste Kamer-zetel

henry-perks-BJXAxQ1L7dI-unsplash

Goedkope GPS-ontvanger kan met simpele aanpassing even nauwkeurig worden als professionele apparaten

Loading