Wereldleiders roepen Israël en Hamas op beloftes na te komen

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 6:53
LONDEN/CANBERRA/WELLINGTON (ANP/RTR/DPA) - De Britse premier Keir Starmer roept op om de eerste fase van het vredesakkoord, waar Israël en Hamas het in de nacht van woensdag op donderdag over eens werden, zonder vertraging uit te voeren. Hij roept ook op tot het opheffen van alle beperkingen voor humanitaire hulp naar Gaza. Starmer vraagt alle partijen zich aan de afspraken te houden, een einde te maken aan de oorlog en te werken aan duurzame vrede.
De Australische premier Anthony Albanese noemt het akkoord een "zeer noodzakelijke stap" richting vrede. Ook hij roept alle partijen op zich aan de voorwaarden van het plan te houden.
De minister van Buitenlandse Zaken van Nieuw-Zeeland, Winston Peters, zegt dat zowel Palestijnen als Israëliërs zwaar hebben geleden sinds 7 oktober 2023. Hij ziet het akkoord als een "positieve eerste stap om een einde te brengen aan dit lijden". Ook Peters roept beide partijen op om hun beloftes na te komen, met de vrijlating van de gijzelaars door Hamas en terugtrekking van Israëlische troepen.

