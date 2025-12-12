CBS: flink meer bedrijven gebruiken AI

Flink meer Nederlandse bedrijven gebruiken kunstmatige intelligentie (AI) bij hun werkzaamheden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het CBS gaat het dit jaar om een op de zes bedrijven, wat een verdubbeling is vergeleken met twee jaar geleden.

Het gebruik van AI-technologieën stijgt bij zowel kleine als grote bedrijven. Bij bedrijven met 50 tot 250 werknemers is die toename het sterkst. Daar steeg het gebruik dit jaar naar 45 procent, van 20 procent in 2023. Het gebruik ligt het hoogst bij bedrijven met 250 werknemers of meer. Daar wordt AI door 65 procent van de ondernemingen gebruikt, aldus het CBS.

AI wordt vooral ingezet voor het analyseren en genereren van teksten, spraakherkenning en ook bij marketing, verkoop en administratie. Binnen de bedrijfssector informatie en communicatie wordt AI het meest gebruikt, gevolgd door gespecialiseerde zakelijke dienstverlening. In de sectoren horeca, vervoer en opslag en bouwnijverheid wordt AI het minst toegepast.

Het Europese statistiekbureau Eurostat meldde donderdag nog dat in de Europese Unie dit jaar 20 procent van de bedrijven met minstens 10 werknemers AI gebruikt. Dat was 13,5 procent een jaar eerder, aldus Eurostat.