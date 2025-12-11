Bekend verdovingsmiddel lijkt goed te werken tegen long covid

Nederlandse artsen in een privékliniek hebben een middel ontdekt dat een positief effect lijkt te hebben bij mensen met long covid. Het gaat om een 70 jaar oud verdovingsmiddel, genaamd lidocaïne.

Het aangepaste middel is getest bij 103 longcovidpatiënten met ernstige klachten, sommigen lagen 19 tot 20 uur op bed. Bij 80 procent van hen namen de klachten af. Enkelen waren zelfs helemaal genezen. Gemiddeld genomen verminderden 28 van de 30 symptomen, zoals zenuwpijn, hersenmist en overprikkeling.

Onder anderen documentairemaker Jessica Villerius kreeg lidocaïne. Zij vertelt op Instagram: "Na een week trok de mist in mijn hoofd ineens op. Ik kon weer normale gesprekken voeren en licht en geluid verdragen. Iedere dag won ik er iets bij. Ik ben niet 100 procent hersteld, maar het is een verschil van dag en nacht."

Het medicijn wordt niet vergoed en kost 27 euro per keer, waardoor de kosten kunnen oplopen tot 3000 euro per maand. Voordat de verzekering het middel betaalt, is er nog veel meer onderzoek nodig, zeker omdat er geen controlegroep was.

Marc Bonten, hoogleraar moleculaire epidemiologie van infectieziekten in het UMC Utrecht, klinkt dan ook kritisch op LinkedIn: "Omdat er geen controlegroep is, kan niet vastgesteld worden wat het normale beloop van klachten zou zijn geweest zonder behandeling of als deelnemers een placebo hadden gehad en daarvoor geblindeerd waren."