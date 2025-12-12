Reuters: VS bereiden inbeslagname meer olietankers Venezuela voor

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten bereiden zich voor om de komende weken meer olietankers in beslag te nemen voor de kust van Venezuela. Dat meldt persbureau Reuters op basis van zes bronnen. Een vermindering of stopzetting van de Venezolaanse olie-export zou de financiën van het Zuid-Amerikaanse land onder druk zetten. Olie is de belangrijkste bron van inkomsten voor de regering van president Nicolás Maduro.

Woensdag namen de VS in de Caraïbische Zee voor het eerst een tanker in beslag uit Venezuela. De onderschepping was een verdere escalatie in het conflict tussen Washington en Caracas. De VS bouwen al maanden hun militaire aanwezigheid in de regio op.

Volgens het Witte Huis is de in beslag genomen olietanker onderdeel van een schaduwvloot die olie leverde aan de Revolutionaire Garde in Iran. Het schip stond op een sanctielijst en het ministerie van Justitie vroeg om de inbeslagname van het schip, zegt woordvoerster Karoline Leavitt. Uit haar verklaring werd niet duidelijk waarom Venezuela olie aan de Revolutionaire Garde zou leveren. Iran heeft zelf aanzienlijke oliereserves.