Aardbeving met kracht van 6.7 treft noorden van Japan

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 december 2025 om 6:44
HACHINOHE (ANP/AFP) - Het noorden van Japan is opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 6.7, meldt het Japanse meteorologische agentschap. Er was een tsunamiwaarschuwing van kracht, maar die werd later ingetrokken.
De zeebeving vond volgens het Amerikaans Geologisch Instituut (USGS) rond 11.44 uur lokale tijd (03.44 uur Nederlandse tijd) plaats, 114 kilometer ten oosten van de stad Hachinohe. Eerder deze week vielen nog zeker vijftig gewonden bij een beving met een kracht van 7.5 in dezelfde regio. Er werd nadien gewaarschuwd voor mogelijke naschokken.
