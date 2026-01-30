CBS: minder vacatures en meer werklozen in vierde kwartaal

DEN HAAG (ANP) - De krapte op de arbeidsmarkt is eind 2025 verder afgenomen. Het aantal openstaande vacatures nam in het vierde kwartaal af met 7000, terwijl het aantal werklozen juist toenam met 11.000. Daardoor zijn er inmiddels voor elke 100 werklozen 93 vacatures. Het totaal aantal banen nam in dezelfde periode nog wel licht toe, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Aan het einde van vorig jaar stonden er nog zo'n 380.000 vacatures open, opnieuw minder dan een kwartaal eerder. Het aantal openstaande functies neemt al bijna drie jaar lang af.

De grootste vacaturedaling deed zich voor in de handel. Ook in de zakelijke dienstverlening en de industrie liep het aantal openstaande functies terug. In de zorg was juist een lichte stijging te zien. Die sector telt wederom de meeste vacatures.

11,7 miljoen banen

Het aantal banen bleef in het vierde kwartaal toenemen en kwam uit op bijna 11,7 miljoen. Over heel 2025 lag het gemiddelde aantal banen duidelijk hoger dan een jaar eerder. De groei zat vooral in de zorg, maar ook bij uitzendbureaus, in de cultuur- en recreatiesector, het openbaar bestuur en de bouw kwamen er banen bij.

In het vierde kwartaal zaten ruim 400.000 mensen zonder baan. Het werkloosheidspercentage komt daardoor weer uit op het niveau van vlak voor de coronapandemie. De stijging doet zich vooral voor onder jongeren, terwijl het aantal werkloze 45-plussers minder sterk toeneemt.