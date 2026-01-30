Wanneer ben je verslaafd aan alcohol? Doe de test

Drink je teveel? Of nog erger: ben je verslaafd? Natuurlijk niet, zul je zeggen. Ik kan makkelijk zonder.
Maar bij artsen kom je er niet zo makkelijk vanaf.
DSM5: het diagnoseboek van artsen
Artsen gebruiken de diagnose “stoornis in het gebruik van alcohol”
(alcohol use disorder). Dat betekent: een problematisch patroon van drinken dat duidelijk schade of lijden veroorzaakt. (Stoornis in het gebruik van alcohol volgens de DSM 5)
Er zijn 11 mogelijke kenmerken
- Meer of langer drinken dan je van plan was.
- Mislukte pogingen om te minderen of te stoppen.
- Veel tijd kwijt zijn aan alcohol (halen, drinken, herstellen).
- Sterke verlangens (“craving”) naar alcohol.
- Niet meer goed functioneren op werk, school of thuis door alcohol.
- Blijven drinken terwijl het problemen geeft in relaties.
- Belangrijke activiteiten opgeven vanwege alcohol.
- In gevaarlijke situaties drinken (bijv. rijden, machines, zwemmen).
- Doorgaan met drinken ondanks lichamelijke of psychische klachten door alcohol.
- Tolerantie: je hebt steeds meer nodig voor hetzelfde effect.
- Ontwenningsverschijnselen als je stopt of minder drinkt (trillen, zweten, slecht slapen, onrust, misselijkheid).
Als je in 12 maanden tijd minstens 2 van deze punten hebt, is er medisch gezien al sprake van een stoornis in het alcoholgebruik (mild bij 2–3, matig bij 4–5, ernstig bij 6 of meer).
Praktische herkenningspunten
Signalen dat je alcoholgebruik richting verslaving
gaat:
- Je denkt vaak aan wanneer je weer kunt drinken.
- Je drinkt vaker of meer dan je jezelf had voorgenomen.
- Je hebt alcohol nodig om te ontspannen, te slapen of “gezellig” te zijn.
- Je omgeving maakt zich zorgen of spreekt je erop aan.
- Je krijgt geheugenproblemen, black‑outs of wordt prikkelbaar/agressief als je drinkt.
- Je krijgt lichamelijke klachten (maag/darm, lever, hart, slaapproblemen).
Waarom “te laat wachten” riskant is
- Veel mensen met een alcoholverslaving ontkennen lang dat er een probleem is, terwijl de schade (werk, relaties, gezondheid) al oploopt.
- Hoe eerder je erkent dat je grip verliest, hoe beter de prognose en hoe eenvoudiger de behandeling (bijvoorbeeld gesprekstherapie, eventueel medicatie, zelfhulpgroepen).