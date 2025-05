Maersk verlaagt verwachting voor wereldhandel door handelsoorlog

KOPENHAGEN (ANP) - De grote Deense containervervoerder A.P. Møller-Maersk heeft zijn verwachting voor de wereldwijde transportmarkt in 2025 neerwaarts bijgesteld, onder druk van de oplopende handelsspanningen. Het concern wijst in een verklaring naar "toegenomen macro-economische en geopolitieke onzekerheid".

Maersk verwacht nu dat de markt zich dit jaar in een bandbreedte van 1 procent krimp en 4 procent groei zal bewegen. In februari ging de rederij nog uit van een groei van "ongeveer" 4 procent.

"Tot nu toe is de handelsoorlog vooral een zaak tussen de Verenigde Staten en China. De rest van de wereld handelt vooralsnog gewoon door", zei Vincent Clerc, topman van Maersk in een interview met Bloomberg. Toch hebben de extra heffingen volgens hem "al een flinke hap genomen" uit de containermarkt in april.

De handelsvolumes tussen China en de VS zijn inmiddels met "30 tot 40 procent in beide richtingen gedaald", terwijl de spanningen oplopen.