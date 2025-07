CBS: vertrouwen consumenten minder negatief in juli

DEN HAAG (ANP) - Het vertrouwen van Nederlandse consumenten was in juli minder negatief dan in juni. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De graadmeter voor het vertrouwen kwam vorige maand uit op een stand van min 32. Dat was min 36 een maand eerder.

Volgens het CBS oordeelden consumenten vooral minder negatief over het economisch klimaat. De koopbereidheid was eveneens iets minder negatief. Daarbij vonden consumenten ook de tijd voor het doen van grote aankopen wat minder ongunstig dan in juni.

Het vertrouwen blijft echter ruim onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (min 10). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (plus 36) en in september en oktober 2022 de laagste stand ooit (min 59).