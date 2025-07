Randstad boekt opnieuw lagere resultaten, winst valt fors terug

DIEMEN (ANP) - Uitzender Randstad heeft in het tweede kwartaal opnieuw zwakkere resultaten behaald, waarbij onder meer de winst fors terugviel. Het concern heeft al langer last van de afkoelende arbeidsmarkt in verschillende landen. Bedrijven zijn door de zwakkere economie terughoudender geworden met het aannemen van tijdelijk personeel, wat het bedrijf nog steeds merkt.

De omzet is in april, mei en juni met 5 procent afgenomen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, tot bijna 5,8 miljard euro. De nettowinst viel 40 procent terug tot 47 miljoen euro.

Topman Sander van 't Noordende benadrukt in een toelichting op de kwartaalcijfers dat in sommige belangrijke markten wel verbetering zichtbaar was ten opzichte van het eerste kwartaal. Ook probeert Randstad de kosten te drukken om de winstgevendheid van het bedrijf te beschermen, stelt de topman.

Het uitzendconcern heeft daarnaast bekendgemaakt dat Van 't Noordende wordt voorgedragen voor een tweede termijn als topman.