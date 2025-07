Wall Street Journal: Trump staat in Epstein-dossiers

In mei 2025 hebben hoge functionarissen van het Amerikaanse ministerie van Justitie president Donald Trump geïnformeerd dat zijn naam meerdere keren voorkomt in de documenten met betrekking tot Jeffrey Epstein . Dit maakte senior officiële functionarissen bekend aan The Wall Street Journal.

Attorney General Pam Bondi en haar plaatsvervangend officier van justitie brachten Trump op de hoogte tijdens een ontmoeting in het Witte Huis, waarbij ook werd uitgelegd dat vele andere prominente figuren in deze dossiers genoemd worden. Het noemen van naam in de dossiers impliceert niet noodzakelijkerwijs schuld of betrokkenheid bij criminele activiteiten. Het ministerie besloot geen verdere documenten vrij te geven vanwege de aanwezigheid van kinderporno en om slachtoffers te beschermen.

De zaak heeft geleid tot felle reacties binnen de politieke achterban van Trump, waarbij sommigen spreken van verraad omdat zij gehoopt hadden op meer transparantie over de vermeende connecties van invloedrijke figuren met Epstein.

Ondertussen blijft het ministerie vorderingen maken in het onderzoek naar Epstein’s voormalige naaste medewerker Ghislaine Maxwell, die in 2021 werd veroordeeld voor hulp bij de sekshandel van minderjarigen.

Epstein, die in 2019 in de gevangenis overleed, werd eerder veroordeeld voor het ronselen van minderjarigen voor prostitutie. Trumps relatie met Epstein dateert van jaren geleden, waarbij hij heeft verklaard dat zij al lang uit elkaar zijn gegaan voordat Epstein voor het eerst werd aangeklaagd.

De FBI en het ministerie van Justitie benadrukken dat verdere openbaarmaking van bewijsstukken zeer onwaarschijnlijk is vanwege juridische en privacyoverwegingen.

Dit nieuws markeert een belangrijk hoofdstuk in de nasleep van de Epstein-affaire, waarin het Amerikaanse publiek en politiek nog altijd zoeken naar transparantie over de omvang en impact van Epstein’s netwerk.

