Von der Leyen: geen veiligheid Midden-Oosten als Libanon brandt

door anp
maandag, 13 april 2026 om 13:38
BRUSSEL (ANP) - De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, is bezorgd dat gesprekken over veiligheid in het Midden-Oosten ontsporen door "de aanhoudende aanvallen op Libanon". Ze hamert erop dat de aanvallen op Libanon moeten stoppen. "Je kunt geen stabiliteit in het Midden-Oosten of de Golfregio hebben zolang Libanon in brand staat."
Israël voerde afgelopen week zware aanvallen uit op Libanon, ondanks een tijdelijk staakt-het-vuren. Iran stelde dat Libanon wel viel onder de bestandsafspraken en sloot daarop weer de Straat van Hormuz.
"De voortdurende afsluiting van de Straat van Hormuz is zeer schadelijk, en het herstel van de vrije scheepvaart is voor ons van het grootste belang", zei Von der Leyen. Zij spreekt over een "fragiel staakt-het-vuren".
"We weten dat de onderhandelingen zijn vastgelopen en we moeten zien hoe de zaken zich verder ontwikkelen", zei ze. De Commissie presenteert en bespreekt volgende week een plan tegen hoge energieprijzen met de lidstaten.
shutterstock_2680002943

Dit zijn de duurste landen om te pinnen op vakantie

ANP-527219815

Trump scheldt paus uit en plaatst AI-foto van zichzelf als Jezus: "Nu is het wachten op evangelisten die hem uitroepen als hun paus"

gandr-collage

Trump valt paus Leo ("Paus geworden dankzij mij") aan omdat hij te links is en 'weak on crime'

IMG_3572

Preventief laten trekken van je verstandskiezen verstandig?

generated-image (4)

Fijn verhuizen naar een zonnig land, maar hoe maak je vrienden?

anp120426114 1

Hongaarse oppositieleider Magyar haalt zeer ruime verkiezingsoverwinning

