Von der Leyen: geen veiligheid Midden-Oosten als Libanon brandt

BRUSSEL (ANP) - De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, is bezorgd dat gesprekken over veiligheid in het Midden-Oosten ontsporen door "de aanhoudende aanvallen op Libanon". Ze hamert erop dat de aanvallen op Libanon moeten stoppen. "Je kunt geen stabiliteit in het Midden-Oosten of de Golfregio hebben zolang Libanon in brand staat."

Israël voerde afgelopen week zware aanvallen uit op Libanon, ondanks een tijdelijk staakt-het-vuren. Iran stelde dat Libanon wel viel onder de bestandsafspraken en sloot daarop weer de Straat van Hormuz.

"De voortdurende afsluiting van de Straat van Hormuz is zeer schadelijk, en het herstel van de vrije scheepvaart is voor ons van het grootste belang", zei Von der Leyen. Zij spreekt over een "fragiel staakt-het-vuren".

"We weten dat de onderhandelingen zijn vastgelopen en we moeten zien hoe de zaken zich verder ontwikkelen", zei ze. De Commissie presenteert en bespreekt volgende week een plan tegen hoge energieprijzen met de lidstaten.