Centraal Planbureau voorziet gematigde groei ondanks onzekerheid

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse economie groeit komende jaren waarschijnlijk gematigd door, ondanks de grote geopolitieke onzekerheid in de wereld. Vooral huishoudens en de overheid stimuleren de groei doordat ze meer besteden, voorziet het Centraal Planbureau (CPB) in nieuwe economische ramingen.

Naar verwachting groeit het bruto binnenlands product (bbp) dit jaar met 1,9 procent en met 1,5 procent in 2026. Huishoudens houden ook meer geld over om uit te geven omdat de lonen behoorlijk zijn gestegen. De koopkracht groeide vorig jaar al met 2,9 procent. Dit jaar gaat dit cijfer waarschijnlijk 0,6 procent omhoog en volgend jaar 1,1 procent.

Het CPB voorziet dat de inflatie zal afnemen, hoewel deze de komende jaren nog boven de 2 procent blijft. Dat laatste heeft niet alleen met de loongroei te maken maar ook met effecten van beleid zoals de btw-verhoging. De armoede pakt daarnaast lager uit, wat mede komt door lastenverlichting en de stijging van het kindgebonden budget en de huurtoeslag.

Onzekerheid

Ook op de middellange termijn groeit de economie sterker dan eerder geraamd, stelt het CPB. Doordat meer jongeren en meer ouderen van rond de pensioenleeftijd werken, is het arbeidsaanbod namelijk hoger. Ook blijft de werkloosheid lager. Wel voorziet het CPB dat de productiviteitsgroei in deze periode laag blijft.

Maar het beeld in de wereld blijft onzeker. Volgens het CPB is sinds het aantreden van president Donald Trump in de Verenigde Staten de voorspelbaarheid van politieke beslissingen afgenomen. Daarmee zou de situatie op het terrein van handel en internationale samenwerking zomaar flink kunnen omslaan. In de nieuwe raming heeft het CPB naar eigen zeggen al beperkt rekening gehouden met de toegenomen onzekerheid.