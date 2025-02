NVJ ziet bronbescherming door uitspraak 'verder uitgehold'

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) is "teleurgesteld" over de uitspraak van de rechtbank Den Haag in de zaak die De Correspondent had aangespannen tegen het Openbaar Ministerie over het afluisteren van journalisten. "De rechtbank keurt hiermee goed dat het Openbaar Ministerie in feite journalisten heeft gebruikt om informatie van verdachten te vergaren", zegt Thomas Bruning, algemeen secretaris van de journalistenvereniging.

"Dat is kwalijk en schaadt de geloofwaardigheid van journalisten in hun rol ten opzichte van bronnen. Het wettelijk vastgelegde recht op bronbescherming wordt hiermee uitgehold", zegt Bruning.

Het OM luisterde in maart 2022 een vertrouwelijk gesprek af tussen drie journalisten van De Correspondent en Sywert van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel. De journalisten wilden een reconstructie maken van de omstreden mondkapjesdeal die de drie sloten met de Nederlandse overheid. Het OM luisterde het gesprek in een kasteel in Vorden af in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar de drie ex-bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie. Ze worden verdacht van oplichting, verduistering, valsheid in geschrifte en witwassen.

De rechtbank in Den Haag oordeelde woensdag dat het OM weliswaar inbreuk heeft gemaakt op het recht op bronbescherming, maar dat dit gerechtvaardigd was "gelet op het strafrechtelijk belang". Het OM is tevreden met het vonnis. "Het is heel goed dat de rechter uitspraak heeft gedaan en duidelijkheid heeft verschaft", zegt een woordvoerster van het Functioneel Parket. "We gaan het vonnis verder bestuderen."