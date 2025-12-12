Centrale bank Rusland: EU-plan voor gebruik tegoeden is illegaal

MOSKOU (ANP/RTR) - De voorstellen van de Europese Unie om de bevroren Russische tegoeden te gebruiken zijn illegaal, zegt de Russische centrale bank. De Bank van Rusland waarschuwt daarbij zich het recht voor te behouden alle beschikbare mechanismen in te zetten om haar belangen te beschermen.

"Mechanismen voor direct of indirect gebruik van de tegoeden van de Bank van Rusland, evenals elke andere vorm van ongeoorloofd gebruik van de tegoeden, zijn illegaal en in strijd met het internationaal recht, waaronder schending van de beginselen van soevereine immuniteit van activa", aldus de centrale bank.

De EU-lidstaten stemmen vrijdag hoogstwaarschijnlijk in met het voorstel van de Europese Commissie om de bevroren Russische tegoeden voor onbepaalde tijd te bevriezen via een noodbevoegdheid. Het is een eerste stap om een besluit over het gebruik van de tegoeden voor een lening aan Oekraïne te vergemakkelijken. Daarover nemen de EU-regeringsleiders op de top van volgende week een besluit.