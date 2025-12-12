ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederlandse cryptomiljonair vermoord door Spaanse bende

Samenleving
door Redactie
vrijdag, 12 december 2025 om 7:55
Dos_detenidas_de_un_clan_familiar_en_Mijas_tras_robar_al_descuido_2.250_euros
Een 37-jarige Nederlandse cryptomiljonair die eerder dit jaar in Spanje dood werd aangetroffen in een bos, is omgekomen door toedoen van een bende die gespecialiseerd is in het bestelen van 'cryptorijken'. Dat meldt de Spaanse krant El País. De Spaanse politie heeft vijf mensen gearresteerd in de Spaanse stad Málaga en vier anderen zijn aangeklaagd in Denemarken.
De Nederlandse man werd in april ontvoerd in Mijas toen hij samen met zijn 29-jarige Colombiaanse vriendin de sleutels ging ophalen van een landgoed waar ze wilden gaan wonen. Vier gemaskerde mannen in het zwart probeerden hen met geweld in een auto te krijgen, waarbij de man in zijn been werd geschoten. "De vrouw dacht dat ze het niet zou overleven," aldus politiebronnen.
De 29-jarige Colombiaanse werd al snel vrijgelaten; de Nederlandse man bleef spoorloos. Hij werd twintig dagen later dood teruggevonden in een bos in Mijas. Hij was doodgebloed door de schotwond in zijn been.
De verdachten worden aangeklaagd voor doodslag, wederrechtelijke vrijheidsberoving, gewapende overval, illegaal wapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie.
loading

POPULAIR NIEUWS

129280670_m

Met deze sluwe truc komt kanker terug na een behandeling

209891651_l

Een tweedehands Tesla kopen is geen goed idee

36334632_l

De 7 verborgen gezichten van psychische mishandeling in je relatie

229540934_m

Zo vaak moet je écht je lakens wassen (en je doet het waarschijnlijk te weinig)

ANP-543106454

7 tekenen dat je mensen extreem goed aanvoelt (volgens de wetenschap)

193627675_l

Waarom mannen nu massaal vingercursussen volgen (en vrouwen daar eindelijk van profiteren)

Loading