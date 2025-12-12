Nederlandse cryptomiljonair vermoord door Spaanse bende

Een 37-jarige Nederlandse cryptomiljonair die eerder dit jaar in Spanje dood werd aangetroffen in een bos, is omgekomen door toedoen van een bende die gespecialiseerd is in het bestelen van 'cryptorijken'. Dat meldt de Spaanse krant El País. De Spaanse politie heeft vijf mensen gearresteerd in de Spaanse stad Málaga en vier anderen zijn aangeklaagd in Denemarken.

De Nederlandse man werd in april ontvoerd in Mijas toen hij samen met zijn 29-jarige Colombiaanse vriendin de sleutels ging ophalen van een landgoed waar ze wilden gaan wonen. Vier gemaskerde mannen in het zwart probeerden hen met geweld in een auto te krijgen, waarbij de man in zijn been werd geschoten. "De vrouw dacht dat ze het niet zou overleven," aldus politiebronnen.

De 29-jarige Colombiaanse werd al snel vrijgelaten; de Nederlandse man bleef spoorloos. Hij werd twintig dagen later dood teruggevonden in een bos in Mijas. Hij was doodgebloed door de schotwond in zijn been.

De verdachten worden aangeklaagd voor doodslag, wederrechtelijke vrijheidsberoving, gewapende overval, illegaal wapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie.