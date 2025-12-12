Opnieuw minder bedrijven failliet in november

DEN HAAG (ANP) - Het aantal faillissementen is in november op jaarbasis opnieuw afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal gingen vorige maand 307 bedrijven failliet. Dat zijn 46 faillissementen minder dan in dezelfde maand een jaar eerder, een daling van 13 procent. Ten opzichte van oktober nam het aantal faillissementen wel toe, met 21 procent.

In de eerste elf maanden van 2025 lag het aantal faillissementen 15 procent lager dan in dezelfde periode van 2024. De faillissementsgraad, het aantal faillissementen per 100.000 bedrijven, kwam in november uit op 8,3. Een jaar eerder werden er per 100.000 bedrijven 9,7 failliet verklaard. Het CBS legt sinds maart dit jaar onder meer de nadruk op de faillissementsgraad. Die geeft volgens het statistiekbureau een beter beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen.

In de sector vervoer en opslag werden in november relatief gezien de meeste faillissementen uitgesproken. Per 100.000 bedrijven gingen er ruim 25 failliet, een jaar eerder waren dat er bijna 12.