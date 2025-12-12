ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Opnieuw minder bedrijven failliet in november

Economie
door anp
vrijdag, 12 december 2025 om 7:12
anp121225066 1
DEN HAAG (ANP) - Het aantal faillissementen is in november op jaarbasis opnieuw afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal gingen vorige maand 307 bedrijven failliet. Dat zijn 46 faillissementen minder dan in dezelfde maand een jaar eerder, een daling van 13 procent. Ten opzichte van oktober nam het aantal faillissementen wel toe, met 21 procent.
In de eerste elf maanden van 2025 lag het aantal faillissementen 15 procent lager dan in dezelfde periode van 2024. De faillissementsgraad, het aantal faillissementen per 100.000 bedrijven, kwam in november uit op 8,3. Een jaar eerder werden er per 100.000 bedrijven 9,7 failliet verklaard. Het CBS legt sinds maart dit jaar onder meer de nadruk op de faillissementsgraad. Die geeft volgens het statistiekbureau een beter beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen.
In de sector vervoer en opslag werden in november relatief gezien de meeste faillissementen uitgesproken. Per 100.000 bedrijven gingen er ruim 25 failliet, een jaar eerder waren dat er bijna 12.
loading

POPULAIR NIEUWS

80921820_l

Subtiele veranderingen in je rijgedrag kunnen vroege hersenachteruitgang verraden

209891651_l

Een tweedehands Tesla kopen is geen goed idee

ANP-543480616

Bekend verdovingsmiddel lijkt goed te werken tegen long covid

129280670_m

Met deze sluwe truc komt kanker terug na een behandeling

229540934_m

Zo vaak moet je écht je lakens wassen (en je doet het waarschijnlijk te weinig)

36334632_l

De 7 verborgen gezichten van psychische mishandeling in je relatie

Loading