Centrale bank Verenigde Staten laat rente weer ongemoeid

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse centrale bank heeft de rente in de Verenigde Staten woensdag onveranderd gelaten, zoals algemeen was verwacht op de financiële markten. Het is het eerste rentebesluit van de nieuwe Fed-voorzitter Kevin Warsh.

Hij is de opvolger van Jerome Powell, die geregeld felle kritiek kreeg van president Donald Trump omdat de Fed de rente niet sneller verlaagde.

Het belangrijkste rentetarief in de VS blijft op een niveau tussen 3,50 en 3,75 procent. Daarmee hield de Fed de vierde opeenvolgende vergadering zonder renteverandering, ondanks de aanhoudend hoge inflatie en een sterke arbeidsmarkt. Mogelijk kan de Fed later dit jaar de rente verhogen om de gestegen inflatie, als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten, aan te pakken.

Renteverlaging

Toch zijn beleidsmakers van de Fed verdeeld over de vraag of er in 2026 nog een renteverhoging nodig is. Negen van hen verwachten dit jaar ten minste één renteverhoging van een kwart procentpunt. Daartegenover staan negen beleidsmakers die uitgaan van een ongewijzigde rente of zelfs een renteverlaging.

De Fed verhoogde woensdag ook de inflatieverwachting voor dit jaar. De prijsstijgingen bevinden zich momenteel op het hoogste niveau in drie jaar en zullen naar verwachting pas in 2028 terugkeren naar de doelstelling van 2 procent van de centrale bank.

Prijsstijgingen

Volgens de nieuwste economische ramingen van de Fed komt de inflatie eind 2026 uit op 3,6 procent. In maart ging de centrale bank nog uit van een inflatie van 2,7 procent tegen die tijd.

Beleidsmakers van de Federal Reserve verklaarden dat de economische activiteit "in een stevig tempo blijft groeien, ondanks de verhoogde onzekerheid die deels voortvloeit uit het conflict in het Midden-Oosten." De inflatie blijft volgens de centrale bank hoog in verhouding tot de doelstelling van 2 procent, mede als gevolg van "aanbodschokken die in bepaalde sectoren, waaronder de energiesector, tot prijsstijgingen hebben geleid."